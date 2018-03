Medienmitteilung CALIDA GROUP

CALIDA erhöht Beteiligung an LAFUMA

Die an der SIX Swiss Exchange notierte CALIDA Holding AG hat sich mit Jean-Pierre Millet, einem langjährigen Ankeraktionär von LAFUMA, bezüglich der Übernahme von dessen Aktienanteilen an LAFUMA in Höhe von 7.6% geeinigt. Der entsprechende Kaufvertrag wird Mitte März 2018 vollzogen.

Mit diesem Kauf erhöht die CALIDA GROUP ihre Beteiligung an der führenden französischen Sportbekleidungsgruppe LAFUMA auf 79.15%.

Jean-Pierre Millet verbleibt im Verwaltungsrat der LAFUMA SA.

Sursee (Schweiz), 9. März 2018

Weitere Auskünfte:

CALIDA Holding AG

Reiner Pichler, CEO

Tel.: +41 41 925 44 49

(yvonne.baettig@calida.com: http://www.calidagroup.com)

Die CALIDA GROUP ist eine global tätige Bekleidungsgruppe mit Hauptsitz in der Schweiz. Sie besteht aus den Marken CALIDA und AUBADE im Lingeriesegment sowie den Marken MILLET, OXBOW, EIDER und LAFUMA im Alpinsport- undOutdoorsegment und erzielte 2017 einen Umsatz von rund CHF 380 Millionen mit rund 3'000 Mitarbeitern. Die CALIDA GROUP ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.