Berlin (ots) - Für die Nachfolge der bisherigen Neuköllner Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ist noch kein Name im Gespräch. Das sagte der Neuköllner SPD-Bundestagsabgeordnete Fritz Felgentreu am Freitag im Inforadio vom rbb.



"Sie wird schon eine Lücke reißen, und das ist jetzt die Aufgabe für die Neuköllner SPD zu gucken, wie wir diese Lücke füllen. Da werden wir drüber diskutieren müssen. Wir sind nicht so gut vorbereitet auf die Situation. Da müssen wir uns jetzt zusammen hinsetzen und überlegen, wer der geeignete Nachfolger oder die geeignete Nachfolgerin wird."



Er selbst stehe für das Amt des Bezirksbürgermeisters nicht zur Verfügung, so Felgentreu weiter. Er sei gerade erst in den Bundestag gewählt worden und wolle sein Mandat dort auch wahrnehmen.



