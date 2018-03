Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" kämpfen weiterhin um ihre Freiheit. 18 Journalisten drohen aber lange Haftstrafen.

Ungeachtet internationaler Kritik ist in der Türkei der Prozess gegen Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" fortgesetzt worden. Das Gericht am Hochsicherheitsgefängnis in Silivri bei Istanbul hörte am Freitag mehrere Zeugen an, wie "Cumhuriyet" berichtete.

Insgesamt 18 Mitarbeitern der Zeitung wird Unterstützung verschiedener Terrororganisationen vorgeworfen, drei davon sitzen in Silivri in Untersuchungshaft. Chefredakteur Murat Sabuncu und Herausgeber Akin Atalay sind seit mehr als 490 Tagen inhaftiert, der Investigativjournalist Ahmet Sik seit mehr als 430 Tagen.

Die Staatsanwaltschaft forderte am Freitag laut "Cumhuriyet" die Fortsetzung der Untersuchungshaft. Bei den Terrorvorwürfen geht es um Unterstützung der Gülen-Bewegung, der verbotenen ...

