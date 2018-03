Bonn (ots) - Das über fünf Monate lange Warten hat ein Ende. Mit der voraussichtlichen Wiederwahl von Bundeskanzlerin Angela Merkel wird die längste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik am kommenden Mittwoch ihren krönenden Abschluss finden. phoenix berichtet ab 8.30 Uhr aus dem Deutschen Bundestag und dem Schloss Bellevue in Berlin und zeigt die Wahl und Vereidigung der Bundeskanzlerin sowie die Ernennung und Vereidung der Bundesministerinnen und Bundesminister live.



Die phoenix-Korrespondenten Gerd-Joachim von Fallois und Erhard Scherfer berichten aus dem Deutschen Bundestag und führen Interviews mit Vertretern der neuen Ministerriege und den Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen u.a. Anton Hofreiter (B'90/Grüne), Dietmar Bartsch (Die Linke), Alexander Gauland (AfD) und Christian Lindner (FDP). Constanze Abratzky kommentiert das Geschehen im Plenarsaal zusammen mit dem FAZ-Redakteur Johannes Leithäuser. Wie schneidet die Kanzlerin ab? Welche Erwartungen haben Union und SPD an ihre neue Regierung? Was sagt die Opposition zu dem Spektakel? Im Schloss Bellevue beobachtet phoenix-Reporterin Jeanette Klag die Ernennung des neuen Kabinetts durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.



Moderatorin Mareike Bokern begleitet das Ereignis mit Analysen und Hintergründen aus dem Bonner Studio mit der Politikwissenschaftlerin Marianne Kneuer von der Universität Hildesheim.



