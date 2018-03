Liebe Leser,

schwache Geschäftsergebnisse hatten bei Axel Springer zuletzt für Kurseinbrüche gesorgt. Die Geschäftsergebnisse aus dem vierten Quartal sind deutlich schwächer ausgefallen als ursprünglich erwartet.

Aktuelle Einschätzungen zum Unternehmen: Tendierten Anleger zu Gewinnmitnahmen?

Dabei sah es in letzter Zeit so gut aus für das Unternehmen, denn der Kurs stieg in den letzten Monaten um mehr als 40 % in die Höhe! Und nun kam es zu diesem Absturz. Analysten ... (Johannes Weber)

