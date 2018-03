Facebook ist in den vergangenen Tagen wieder etwas stärker geworden. Nun gewinnt die Aktie zum vierten Mal hintereinander. Das ist außergewöhnlich am Markt. Deshalb rückt die Aktie besonders bei den Charttechnikern noch einmal in den Fokus. Nun ist der Wert noch minimal davon entfernt, die Hürde bei 150 Euro zu knacken. Dies wäre die Voraussetzung dafür, dann auch noch den höchsten Punkt aller Zeiten, 15,7,60 Euro, zu avisieren. Dies wäre der Durchbruch, so die Meinung vieler Chartanalytiker. ... (Moritz von Betzenstein)

