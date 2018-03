Liebe Leser,

die Alibaba-Aktie bleibt zwar weiterhin innerhalb ihrer Konsolidierung gefangen, kann in dieser Woche jedoch eine positive Entwicklung verzeichnen. Es steht am Freitagnachmittag ein Plus von 4,4 % zu Buche. Sollte die Aktie unter 170 US-Dollar fallen, könnten Abgaben in Richtung 160 US-Dollar die Folge sein. Dort verläuft derzeit der 50-Wochen-Durchschnitt. Der primäre Aufwärtstrend ist dennoch weiterhin intakt. Kurse über 200 US-Dollar würden auf das Ende der Konsolidierung ... (David Iusow)

