Liebe Leser,

die Geely-Aktie hat in dieser Woche eine positive Entwicklung verzeichnet. Es steht am Freitagnachmittag ein Plus von über 6 % zu Buche. Damit setzte sich der Erholungstrend fort, der nun seit insgesamt vier Wochen andauert. In diesem Zeitraum hat die Aktie um 20 % aufgewertet. Charttechnisch betrachtet notiert sie trotzdem noch unterhalb des primären Aufwärtstrends, der jüngst unterschritten wurde, testet aber derzeit die kurzfristige Korrekturtrendlinie von unten an. Kurse ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...