Stuttgart (ots) - Donald Trump umgarnt Nordkorea mit einer Charme-Offensive. Zugleich bestraft er Europäer, Chinesen oder Inder mittels Strafzöllen auf Stahl- und Aluminium-Einfuhren. Die Erfahrungen, die Trump mit dieser Politik in Asien machen wird: Amerika findet seine besten Freunde eben doch noch immer in Europa. Warum? Im Umgang mit Nordkorea erlebt Trump auf Schritt und Tritt: Nato-Statut, OSZE-Regularien, EU-Vertrag - dergleichen gibt es nicht in Asien. Kein Zufall, dass Spannungen und Aufrüstung in diesem Teil der Welt besonders groß sind. Zudem läuft der US-Präsident große Gefahr, von China zurecht gestutzt zu werden. Schließlich kontrolliert die Kommunistische Partei Chinas den weltgrößten ausländischen Bestand an US-Staatsanleihen.



