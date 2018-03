Liebe leser,

das Geschäft mit der Zustellung von Paketen steckt noch in den Kinderschuhen. Selbst riesige Konzerne wie Google oder Amazon haben vor allem mit rechtlichen Problemen zu kämpfen. Der vergleichsweise kleine Anbieter Drone Delivery Canada ist derweil auf einem guten Weg, das noch junge Geschäftsfeld zu erobern. In der letzten Woche gab das Unternehmen bekannt, in Kanada ab sofort ein voll zertifizierter Betreiber von Frachtdrohnenflügen zu sein.

Schon jetzt werden die ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...