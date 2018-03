Liebe Leser,

von der Deutschen Bank hörte man zuletzt wenig zur Entwicklung im operativen Geschäft. Dafür teilte das Bankhaus am Internationalen Frauentag mit, dass man sich diesbezüglich engagiere. So fördere man über die Deutsche Bank Americas Foundation beispielsweise ein "neues Zentrum am New York Historical Society Museum". Dieses solle sich mit der "Rolle der Frauen in der amerikanischen Geschichte" befassen. Schön - bezahlt wird das womöglich mit dem Geld der Aktionäre. Wahrscheinlich ... (Peter Niedermeyer)

