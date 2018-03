Der EUR/USD erholte sich am Freitag und löschte seine Tagesverluste. Die Handelswoche wird er voraussichtlich kaum verändert beenden. Das Paar vollzog eine Bodenbildung am Freitag, nachdem der US-amerikanische Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wurde. Die US-Wirtschaft schuf per Berichtsmonat Februar 313.000 neue Stellen und übertraf damit die Erwartungen. ...

