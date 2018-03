Liebe Leser,

für Siltronic läuft es aktuell mehr als rund. Die letzten Zahlen konnten die Anleger in allen Belangen überzeugen. Sowohl Umsatz und Gewinn zogen kräftig an und auch die Prognose für das laufende Jahr kann sich sehen lassen. Der Wafer-Hersteller will weiterhin kräftig wachsen und daran auch seine Aktionäre beteiligen. Zum ersten Mal gibt es jetzt auch eine Dividende in Höhe von 2,50 Euro je Anteilsschein.

Bei solch guten Neuigkeiten dürfte es niemanden wundern, dass ... (Robert Sasse)

