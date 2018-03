Pharma- und Hedgefonds-Manager hat ein wichtiges Medikament massiv verteuert - und in den USA viel Hass geerntet. Verurteilt wurde er aber aus anderen Gründen.

So hat man Martin Shkreli noch nie erlebt: In Tränen ausgelöst fleht der 34-Jährige die Richterin Kiyo Matsumoto an und zeigt zum ersten Mal Reue. Er allein sei schuldig, nicht die Medien, die Regierung oder seine Geschäftspartner. Selbstkritik, die man noch nie von ihm gehört hat.

Hier im Gerichtsraum 6C S des festungsähnlichen Gerichtsgebäude in Brookyln nimmt er seinen Schicksalsspruch entgegen: Sieben Jahre Haft. Sechs Monate hat er bereits abgesessen. Damit hat er nicht die Höchststrafe von 15 Jahren erhalten. Er selbst hatte auf 12 bis 18 Monate gehofft.

Für viele Beobachter ist es eine Genugtuung, dass Martin Shkreli für mehrere Jahre hinter Gittern kommt. Grund dafür ist vor allem die Wut auf ihn als Pharma-Manager, der sich dafür rühmte, den Preis für ein lebenserhaltenes Medikament für Neugeborene und Aidskranke von 13,50 Dollar auf 750 Dollar pro Pille erhöht zu haben.

Mit seinem skrupellosen Vorgehen und seinem überlegenen Grinsen verdiente er sich den Spitznamen "Pharma-Bro" - abgeleitet von seinem Pseudonym ‚@BLMBro'. Er stieg zu einer der meist gehassten Personen des Internets auf.

Auch unter Politikern findet er keine Fans: ...

