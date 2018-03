The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.03.2018



ISIN Name



CA5634991023 MANITOK ENERGY INC.

US09075E1001 BIOVERATIV INC. DL -,001

US1313473043 CALPINE CORP. NEW DL-,001

US36164V1070 GCI LIBERTY INC. A

US4567842061 INFOSONICS CORP. DL-,001

XS0955817738