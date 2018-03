Halle (ots) - Und auch wenn der Vergleich hinkt: Heute fällt es so manchem Arzt schwer, etwas, was gestern noch als Droge verurteilt wurde, plötzlich als Medizin anzusehen. Ein Umdenken befördern auch hier gute Erfahrungen, die verbreitet werden. Und doch ist, wie bei jeder anderen Therapie, genau zu prüfen, bei welchen Krankheiten und welchen Patienten der Cannabis-Einsatz sinnvoll ist. Denn so nutzbringend er sein kann - es gibt gewiss auch Risiken und Nebenwirkungen. Deshalb ist auch die im Landtag erhobene Forderung, Cannabis allgemein zu legalisieren, falsch. Das Kiffen zum Spaß salonfähig zu machen, nur weil es das Trinken und das Rauchen schon sind, dieser Weg führt in die falsche Richtung.



