Liebe Leser,

Ballard Power Systems kann sich über einen Großauftrag aus Europa freuen. 40 wasserstoffbetriebene Busse sollen künftig in Köln und Wuppertal verkehren. Die Brennstoffzellen dazu wurden bei Ballard Power in den USA bestellt. Mit der Auslieferung der ersten Busse wird für Anfang 2019 gerechnet. Die Meldung sorgte für eine positive Resonanz an der Börse.

Mit rund zwei Prozent fallen die Zugewinne zwar recht überschaubar aus, es ist aber dennoch ein wichtiges Signal für ... (Robert Sasse)

