Die Unternehmens Invest AG erwartet für das Geschäftsjahr 2017 ein negatives Konzernergebnis (nach Steuern) von rund 5,0 mEur. Grund hierfür sind vorzunehmende Firmenwertabschreibungen bei einigen UIAG-Beteiligungen. Aufgrund des negativen Ergebnisses aber auch hinsichtlich der kürzlich getätigten großen Investitionen wird es keinen Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung am 30. Mai 2018 geben. Der Jahresfinanzbericht der Unternehmens Invest AG wird am 30. April 2018...

