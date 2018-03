IRW-PRESS: Cobalt 27 Capital Corp.: Cobalt 27 schließt strategisches Privatplatzierungsangebot in Höhe von 200 Mio. $ ab

Cobalt 27 schließt strategisches Privatplatzierungsangebot in Höhe von 200 Mio. $ ab

Einnahmen werden für Erwerb von Kobalt-Streams und Lizenzgebühren verwendet

NICHT FÜR DIE VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE UND VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA

Toronto (Ontario), 9. März 2018. Cobalt 27 Capital Corp. (TSX-V: KBLT, FRA: 27O) (Cobalt 27 oder das Unternehmen) meldete heute, dass das Unternehmen mit einer Gruppe von Investoren die bereits zuvor gemeldete strategische Privatplatzierung von Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) abgeschlossen hat. Das Unternehmen emittierte 17.556.828 Stammaktien zu einem Preis von 11,40 Dollar pro Aktie (Bruttoeinnahmen von insgesamt 200.147.842 Dollar) (das Angebot). Das Angebot wurde über ein Vermittlerkonsortium durchgeführt, das von Credit Suisse Securities (USA) LLC und TD Securities Inc. geleitet wurde und auch Numis Securities Limited, Scotiabank, BMO Capital Markets, Haywood Securities Inc., Canaccord Genuity Corp., National Bank Financial Inc., Cormark Securities Inc., Desjardins Securities Inc. sowie Eight Capital umfasste.

Anthony Milewski, Chairman und CEO von Cobalt 27, sagte: Angesichts des kontinuierlichen Wachstums und der Entwicklung des Unternehmens ist der Abschluss dieser Kapitalaufbringung von grundlegender Bedeutung für die Fähigkeit des Unternehmens, die aktuellen Marktmöglichkeiten zu nutzen und in Kobalt-Streams und Lizenzgebühren zu investieren. Das Angebot bringt Cobalt 27 in eine hervorragende Position, um weiter zu wachsen, und stärkt den Status des Unternehmens als führendes Kobalt-Anlageinstrument.

Die Nettoeinnahmen des Angebots werden vom Unternehmen für die Finanzierung des Erwerbs von kobaltbezogenen Streams und Lizenzgebühren sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken verwendet werden.

Das Angebot und der Verkauf der Stammaktien wurden in den USA mittels einer Privatplatzierung gemäß Abschnitt (Section) 4(a)(2) des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung und in Kanada und anderen Rechtsprechungen mittels einer Privatplatzierung gemäß den anwendbaren Ausnahmen für akkreditierte Investoren durchgeführt und ist der endgültigen Genehmigung durch die TSX-Venture Exchange vorbehalten. Die Stammaktien wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung registriert und dürfen daher in den USA ohne Registrierung oder ohne Ausnahme von den Registrierungsanforderungen möglicherweise nicht angeboten oder verkauft werden.

Die Stammaktien, die im Rahmen des Angebots emittiert werden, sind nicht durch einen Prospekt qualifiziert, weshalb die Stammaktien den üblichen Übertragungsbeschränkungen unterliegen, die gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen erforderlich sind (einschließlich einer üblichen viermonatigen Haltefrist in Kanada).

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für und keine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere sowie kein Angebot und keine Aufforderung in Rechtsprechungen dar, in denen ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf rechtswidrig wäre, bevor eine Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsprechung erfolgt ist.

Über Cobalt 27 Capital Corp.

Cobalt 27 Capital Corp. ist ein Mineralunternehmen, das direkten Zugang zu Kobalt als festen Bestandteil von Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeug- und Batteriespeichermärkte bietet. Das Unternehmen besitzt über 2.982 Millionen Tonnen an physischem Kobalt und verwaltet ein Portfolio an Kobaltlizenzgebühren. Das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin in ein auf Kobalt fokussiertes Portfolio an Streams, Lizenzgebühren und direkten Beteiligungen an kobalthaltigen Mineralkonzessionsgebieten zu investieren, während es seine physischen Kobaltaktiva potenziell erweitert, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.co27.com oder kontaktieren Sie:

Betty Joy LeBlanc, BA, MBA Director, Corporate Communications +1-604-828-0999 info@co27.com

4 King Street West, Suite 401, Toronto, Ontario, Canada Tel: 647.846.7765

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Wertpapierbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung bestätigt oder missbilligt.

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen darstellen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich des Angebots und der erwarteten Verwendung der Einnahmen aus dem Angebot. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Weitere Details zu diesen und anderen Risikofaktoren finden Sie im jüngsten Jahresbericht (Annual Information Form) des Unternehmens, der bei den kanadischen Wertpapierregulierungsbehörden auf SEDAR unter www.sedar.com unter der Überschrift Risk Factors eingereicht wurde. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, eintreten oder sollten sich Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als inkorrekt erweisen, könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Man sollte sich daher nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen werden in dieser Pressemitteilung ausdrücklich eingeschränkt dargelegt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42703 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42703&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA19075 M3093

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA19075M3093

AXC0253 2018-03-09/22:18