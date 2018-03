Liebe Leser,

die RTL-Show "Der Bachelor" sorgte in der Vergangenheit für heftige Diskussionen. Sowohl Zuschauer als auch Experten übten zum Teil heftige Kritik an der Kuppelshow, die von einigen unter anderem als frauenfeindlich bezeichnet wird. Auf die Quoten haben die viel geführten Wortgefechte aber keinen negativen Einfluss. Ganz im Gegenteil, bei der aktuellen Staffel freut sich RTL über 2,22 Millionen Zuschauer in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bei der letzten ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...