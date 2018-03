Die Digitalkonferenz South by Southwest ist für Politiker eine beliebte Bühne. Der Rebell Bernie Sanders weiß sie gekonnt zu nutzen.

Europa und Amerika trennt nicht nur ein Ozean, sondern manchmal auch eine völlig unterschiedliche mediale Auffassung darüber, was gerade wichtig ist. Während in Europa die von Donald Trump verhängten Strafzölle diskutiert werden, spricht Amerika über eine Pornodarstellerin. Und nicht nur in Medien für Erwachsenenunterhaltung, sondern auch auf CNN zur besten Sendezeit.

Genau das macht den US-Senator aus Vermont und ehemaligen demokratischen Herausforderer von Hillary Clinton, Bernie Sanders, besonders wütend. Es ginge zu wenig um die wirklichen Probleme des Landes und zu viel um persönliche Angelegenheiten. Daran sei nicht nur die Politik schuld, sondern auch die Medien, die sich nur bereitwillig vor diesen Karren spannen ließen. Es ist ein Rundumschlag, den Sanders auf der Digitalkonferenz SXSW in Austin im Gespräch mit dem CNN-Moderator Jake Tapper dem Publikum entgegenschmettert. Ein Heimspiel für den Politiker - die Anwesenden sind von der Wutrede begeistert.

Zugegeben: Es hat einen guten Grund, dass die Pornodarstellerin Stephanie Clifford (Künstlername: Stormy Daniels) die Schlagzeilen und Nachrichtensendungen beherrscht. Clifford behauptet, sie habe vor mehreren Jahren eine Affäre mit Trump gehabt. Der Präsident bestreitet das. In einer Schweigeverpflichtung hatte sich die 38-Jährige verpflichtet, nicht öffentlich über das Thema zu sprechen. Clifford will nun aber erreichen, dass diese Erklärung für hinfällig erklärt wird. Sie reichte am Dienstag Klage ein. In der Klageschrift argumentiert ...

