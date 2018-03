Das nächste Land wird wohl eine Ausnahme von den angekündigten US-Strafzöllen erhalten - macht dafür aber eine Zusage.

US-Präsident Donald Trump will Australien offenbar bald von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte ausnehmen. Darüber habe er mit Premierminister Malcolm Turnbull gesprochen, teilte Trump am Freitag per Twitter mit.

Man arbeite "sehr schnell" an einem "Sicherheitsabkommen, damit wir keine Stahl- oder Aluminiumzölle gegen unseren Verbündeten, die große Nation Australien, verhängen müssen!", so Trump. Was eine mögliche Einigung konkret beinhalten würde, sagte Trump nicht.

Australischer Premier spricht über Zollbefreiung

Turnbull ging am Samstag noch einen Schritt weiter. Er sei "sehr angetan, ...

