Auf der Digitalkonferenz South by South West zeigt sich Facebook hilflos - und die Begeisterung für die Blockchain-Technologie hält an.

Die Thesen des ersten Konferenztages

Kryptowährungen wie Ether werden die Welt für immer verändernIn Zukunft hilft ein Technologie bei DepressionenFacebook kann mit einer Algorithmusänderung ganze Branchen durchschüttelnDie Flüchtlingskrise ist eine Krise der Gastfreundschaft - und Technik kann die Krise lindern

Facebook und die Medien

Es war eine muntere Diskussion über Facebooks Rolle in der Medienwelt, am ersten Tag der Technologiekonferenz SXSW. Zunächst begann die Diskussion eher wie eine Standortbestimmung. Es ging um unvermeidbare Themen wie Fake News und auch darüber, was traditionelle Medienunternehmen von Facebook lernen können, zum Beispiel, dass sie viel Nutzerzentrierter arbeiten und ihre Produkte wirklich auf die Bedürfnisse der Leser ausrichten.

Spannend wurde es dann vor allem am Ende: dann nämlich, als angesprochen wurde, welch ungeheure Macht Facebook über die Medienwelt hat. Über Nacht kann eine Änderung des Algorithmusänderung ganze Branche durcheinander bringen.

Diese Diskussion hat man heute auf verschiedenen Veranstaltungen gehört. Dahinter steckt die längst überfällig Frage, wie die Gesellschaft auf die Macht von Facebook reagieren sollte. Das Thema Regulierung lag zumindest in der Luft. Die Reaktion von Facebook dann allerdings wieso oft: hilflos. (Sebastian Matthes)

Von Kryptowährungen und Disruption

Der Auftritt von Joseph Lubin, Mitgründer der dezentralen Cryptoplattform Ethereum und ConsenSys einer Software-Produktionsfirma aus Brooklyn, New York, zählte zu den Höhepunkten des Tages.

Lubin treibt die Weiterentwicklung der Blockchain voran - einer Technologie, die bekannt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...