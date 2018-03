Ein starkes Zeichen. Kein Grund zur Euphorie, aber Hoffnung auf eine Seitwärtsbewegung und eventuell sogar etwas mehr. Der Bitcoin startete in den Freitag mit etwa 9.300 USD (Bitfinex), fiel dann sehr schnell auf 8.300 USD um 7:00 Uhr, um sich dann den Rest des Tages wieder auf 9.300 USD hochzukämpfen. Ich werte das als ein gutes Zeichen. Ich hatte im Blog am letzten Mittwoch geschrieben, dass nach so viel Abwärtsbewegung dann auch mal eine Gegenbewegung kommen sollte. Jetzt haben wir sie. Nun kommt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...