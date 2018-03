ATX: Renditechancen bei den vermeintlich Kleinen

Ab 19. März tauschen Covestro und ProSiebenSat.1 die Plätze. Der Spezialchemiekonzern steigt in den DAX auf, während die Aktien des Medienkonzerns in die zweite Börsenliga, den MDAX, müssen. Auch in Österreich werden interessante Indexveränderungen vorgenommen. Ein weiterer Grund auf den ATX (WKN: 969191 / ISIN: AT0000999982) zu schauen.

Der deutsche Leitindex DAX hat sich nach den jüngsten Marktturbulenzen stabilisieren können. Trotzdem steht seit Anfang 2018 ein enttäuschendes Kursminus von fast 5 Prozent zu Buche. Der österreichische Leitindex ATX kommt dagegen in 2018 auf ein Plus von knapp 2 Prozent. Auch im Vorjahr konnte sich der ATX im Vergleich zu vielen anderen europäischen Aktienindizes deutlich besser behaupten. Nun sorgen Indexaufsteiger für neuen Schwung.

ATX-Chart: boerse-frankfurt.de

Der oberösterreichische Flugzeugkomponentenhersteller FACC (WKN: A1147K / ISIN: AT00000FACC2) ist zum ersten Mal überhaupt in der ersten österreichischen Börsenliga vertreten. Darüber hinaus darf der Leiterplattenhersteller AT&S (WKN: 922230 / ISIN: AT0000969985) wieder mitmischen. Für den Zucker-, Stärke- & Fruchtkonzern Agrana Beteiligungs-AG (WKN: 779535 / ISIN: AT0000603709) und den Lichtkonzern Zumtobel (WKN: A0JLPR / ISIN: AT0000837307) ist die ATX-Mitgliedschaft dagegen vorbei. Auch in Österreich werden die Indexveränderung zum Montag, 19. März 2018, wirksam.

