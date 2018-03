Die Lage an den Aktienmärkten hat sich in den vergangenen Tagen etwas beruhigt. Das ist zwar noch kein neuer Aufschwung, das Sturmtief vom Wochenanfang erwies sich aber als nicht nachhaltig und löste keine weiteren Anschlussverkäufe aus. Im Gegenteil: Zunächst griffen die Schnäppchenjäger zu. Ob damit nur eine weitere Konsolidierungsphase vor dem nächsten Abschwung eingeläutet wurde, oder ob der Markt bereits an einem tragfähigen Boden bastelt, lässt sich derzeit nicht treffsicher beurteilen. Allerdings waren die letzten Wochen in verschiedener Hinsicht äußerst lehrreich. Klare Kante gegen Verluste Zum einen ist die Börse keine Einbahnstraße. So banal diese Erkenntnis ist, so leicht gerät sie in...

