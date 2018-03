Bitcoin hat die Investmentwelt im Sturm erobert. Die Befürworter argumentieren, dass Bitcoin ein besserer Wertspeicher ist als der Dollar oder sogar Rohstoffe wie Gold.



Wer Bitcoin folgt, wird die Parallelen zum gelben Metall bemerken. Wir können Bitcoin abbauen, genau wie wir Gold abbauen können, und obwohl die Regierungen so viel Geld ausgeben können, wie sie wollen, gibt es nur eine feste Menge Bitcoin, die es jemals geben wird, genauso wie es nur so eine begrenzte Menge Gold auf dem Planeten gibt. Die Leute sind sogar so weit gegangen, über den "Goldrausch" bei Bitcoin zu sprechen, und die meisten symbolischen physischen ...

