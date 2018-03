Die US-Zölle auf Stahl und Aluminium sind ein Sieg für die Protektionisten in Trumps Beraterstab. Deren Einflüsse dürfte jetzt noch wachsen.

Robert Lighthizer und Peter Navarro hatten allen Grund zur guten Laune, als sie am Donnerstag ihre Plätze im Roosevelt-Raum des Weißen Hauses einnahmen. In wenigen Minuten würde US-Präsident Donald Trump hier die angekündigten Zölle auf Stahl und Aluminium unterschreiben - ein Schritt, den der übergroße Teil seiner republikanischen Partei mit Verve ablehnte. Lighthizer, der Handelsbeauftragte der Vereinigten Staaten, und Navarro, Leiter des Nationalen Handelsrats der USA, hatten den Präsidenten jedoch gedrängt. Entsprechend zufrieden stellten sich die beiden neben Finanzminister Steven Mnuchin und Handelsminister Wilbur Ross. Es war ihr Moment. Und sie wollten ihn genießen.

Viel Grund zu feiern hatten die beiden im der bisherigen Amtszeit von Präsident Trump nicht. Beide waren angetreten, um eine protektionistische Agenda durchzusetzen - und stießen damit auf den erbitterten Widerstand des republikanischen Establishments, das seit Jahrzehnten für mehr, nicht weniger Freihandel eintritt. Nun allerdings hat sich Trump auf die Seite von Lighthizer und Navarro geschlagen. Ihr Einfluss wächst. Wer sind diese Männer?

Dass er sich in Handelsfragen auskennt, das sprechen selbst seine Gegner Robert Lighthizer nicht ab. Bereits in den 1980er-Jahren verhandelte er Abkommen für die USA - unter anderem als stellvertretender Handelsbeauftragter der Regierung von Präsident Ronald Reagan. Schon damals suchte er nach Wegen, Stahlimporte in die USA zu beschränken um die heimische Produktion vor internationaler Konkurrenz zu schützen. Sein bevorzugtes Instrument damals: die Drohung mit Strafzöllen.

Bis heute sieht er Handel vor allem als Nullsummenspiel. Mit internationalen Organisationen wie der WTO kann er nicht viel anfangen, den Aufstieg anderer Player wie China sieht er als existenzielle Bedrohung für die USA. Damit ist er sich seit mehr als 30 Jahren treu geblieben.

Die Vorstellung, dass der Abbau weltweiter Handelsbarrieren allen Beteiligten nutzen könnten hält er hingegen für eine linke Spinnerei. In einem Gastkommentar in der New York Times aus dem Jahr 2008 machte er sich über die "utopischen Träume" der Freihandelsanhänger lustig, die ihre Überzeugungen "mit einer Leidenschaft vertreten, die Robespierre umsichtig erscheinen lässt".

Es ist jedoch nicht nur diese kritische Sicht, die Lighthizer mit US-Präsident Trump verbindet. Auch die Persönlichkeit der beiden Männer ähnelt sich. Lighthizer nutze in Meetings schon einmal "dreckige Witze und vulgäre Ausdrücke", zitiert das Magazin Politico jemanden, der ihn lange kennt. Er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...