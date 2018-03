Änderungen für Trumps Militärparade im November: Um unter anderem Straßenschäden zu vermeiden und Kosten zu sparen verzichtet der Präsident auf Panzer.

Die von US-Präsident Donald Trump gewünschte Militärparade soll am Tag der Veteranen am 11. November in Washington stattfinden. Um Straßenschäden zu begrenzen, werde aber auf Panzer verzichtet, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag mit. Die Route ...

Den vollständigen Artikel lesen ...