Liebe Leser,

nach einem Streit zwischen dem ukrainischen Unternehmen Naftogaz und Gazprom will man nun seitens Gazprom den Gaslieferungsvertrag vorzeitig auflösen. Ein internationales Schiedsgericht in Stockholm hatte entschieden, dass Gazprom 2 Milliarden Dollar an die Ukrainer zahlen muss, da der russische Erdgasriese zu wenig Gas geliefert hat.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Ist ein Investment attraktiv?

Derzeit ist der Aktienkurs von Gazprom weit von seinem Allzeithoch ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...