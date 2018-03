New York - Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht hat der Wall Street zum Ende einer guten Börsenwoche nochmal ein Kursfeuerwerk beschert. Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sprach am Freitag von Daten "ganz nach dem Geschmack der Anleger". Zudem begrüssten die Marktteilnehmer das geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un. Die US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium stiessen zwar auf viel Kritik. Den Aktienkursen dies- und jenseits des Atlantik konnte das aber mittlerweile kaum mehr etwas anhaben

Der Dow Jones Industrial baute seine Anfangsgewinne sukzessive aus und schloss 1,77 Prozent fester bei 25'335,74 Punkten. Damit knüpfte er an seine moderat freundliche Vortagstendenz an und überwand erstmals seit Monatsbeginn wieder die viel beachtete, runde Marke von 25 000 Punkten. Auf Wochensicht verbuchte der wichtigste Aktienindex der Vereinigten Staaten ein sattes Plus von 3,25 Prozent - bis zu seinem Rekordhoch bei 26'616 Punkten aus dem Januar fehlen ihm noch weniger als 5 Prozent.

Der marktbreite S&P-500-Index gewann am Freitag 1,74 Prozent auf 2786,57 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1,93 Prozent auf 7101,18 Zähler bergauf.

In den USA profitiert die Wirtschaft weiter von einem robusten Arbeitsmarkt. Während die Beschäftigung im Februar überraschend stark zulegte, blieb die zuletzt stark beachtete Lohnentwicklung hinter den Erwartungen zurück. "Für die (US-Notenbank) Fed ergibt sich aus dem neuen ...

