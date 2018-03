Bereits vor tausend Jahren wurden Fische für eine effektivere Landwirtschaft eingesetzt. Nun testet K+S die moderne Variante davon.

Salat, Gemüse und auch Fisch frisch aus der Stadt, nachhaltig produziert - das ist keine Science-Fiction, sondern nennt sich Aquaponic. Diese Mischform aus Landwirtschaft und Fischzucht fristet in Deutschland bisher ein Nischendasein. Der Düngemittel- und Salzproduzent K+S sieht darin nun eine Anbaumethode mit Zukunft - und ein potenzielles Geschäftsfeld. In Kassel nahm der Konzern am Montag einen Aquaponic-Forschungscontainer in Betrieb.

"Die Weltbevölkerung wird wachsen und die zur Verfügung stehende Ackerfläche abnehmen", sagt K+S-Vorstandschef Burkhard Lohr. "Natürlich müssen wir uns als Unternehmen, das Düngemittel anbietet, fragen, wie das unser Geschäft beeinflusst." Die Kalkulation des Konzerns: Nicht nur die Erdbevölkerung nimmt zu, auch die Städte werden größer. Deshalb sinkt die Fläche für die landwirtschaftliche Nutzung. Um trotzdem genug Nahrungsmittel produzieren zu können, rücken neue Anbaumethoden in den Fokus.

Wie künftig Fisch gezüchtet sowie Gemüse und Salat angebaut werden könnten, zeigt K+S: Karpfen in einer Aquakultur und Pflanzen in einer Hydrokultur sind in einem Nährstoffkreislauf verbunden. Was die Fische ausscheiden, wird durch Bakterien aufbereitet und dient als Dünger für Pflanzen. Die Pflanzen reinigen im Gegenzug das Wasser der Fische. Die Vorteile: Weniger Dünger und weniger Wasser sind nötig.

Neu ist die Technik eigentlich nicht. Darauf verweist auch der Biologe Ralf Fisch vom Bundesverband Aquaponic. Schon die Chinesen nutzten vor mehr als 1200 Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...