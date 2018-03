Pantaflix, die Filmfirma von Schauspieler Matthias Schweighöfer, wird an der Börse gefeiert. Warum die Story zweifelhaft ist.

Selbst das Leben als Filmstar hält manche Enttäuschung parat. Marc Benjamin ist einer der Hauptdarsteller im Kinofilm "Vielmachglas". Mit Trubel bei der Premiere am Montag in Köln musste er rechnen. Die Kameras, das Kreischen, so sollte es sein. Umso bitterer die Frage der jungen Frau, die vor dem Kino ein Selfie mit ihm knipst: "Wo ist denn der Matthias?", will sie wissen und klingt enttäuscht. Benjamin sagt knapp: "Ihm geht es nicht gut."

Matthias Schweighöfer war der Premiere seines Films wegen einer Grippe ferngeblieben. Das schmerzte Fans wie Veranstalter. Die auf zwei Kinos verteilte "Weltpremiere" wurde mangels Zuschauerinteresse in einem Saal zusammengefasst. Mit Schweighöfer wäre das vielleicht nicht passiert. Der ist einer der beliebtesten deutschen Schauspieler und Garant dafür, dass Kinosäle voll werden. Mehr als zwei Millionen Besucher wollten seichte Komödien wie "Der Schlussmacher" sehen. Der Film "Hot Dog" landete am Premierenwochenende im Januar trotz schlechter Kritiken an der Spitze der Kinocharts. Wenn Schweighöfer draufsteht, lässt sich alles verkaufen.

Das gilt offenbar auch für sein Unternehmen: Schweighöfers Firma Pantaflix, die unter anderem Filme und Serien mit ihm in der Hauptrolle produziert und einen Videoverleih im Netz anbietet. Ihr Aktienkurs hat sich zwischen Januar 2016 und Januar 2018 auf über 200 Euro fast vervierfacht. Mehr als 200 Millionen Euro ist das Unternehmen an der Börse wert, obwohl es bisher Verlust machte. Vorstandschef Dan Maag nennt Pantaflix eine "Rakete", die zu einem "der führenden und finanzstärksten Medienunternehmen Europas" heranwachsen solle. Die Analysten sind genauso begeistert. Sie stützen ihre Erwartungen vor allem auf den Videoverleih im Netz.

Die Meldungen des Unternehmens erwecken den Eindruck, als schließe Maag hierfür regelmäßig lukrative Deals ab. Doch auf die Ankündigungen folgten bisher nur selten auch nachprüfbare Tatsachen. Als Pantaflix 2015 an die Börse ging, hieß das Unternehmen noch Pantaleon und sollte in erster Linie Filme produzieren. Komödien wie "Die letzte Sau" über den Kampf des schwäbischen Schweinebauers Huber gegen die Pleite. Am Ende des ersten Geschäftsjahres kam eine Onlinevideothek hinzu. Anders als beim US-Konkurrenten Netflix müssen Nutzer kein Abo abschließen, sondern leihen einzelne Filme. Größter Aktionär ist mit heute gut 60 Prozent eine Gesellschaft namens BlackMars Capital. Jeweils ein Drittel der Anteile dieser Firma halten Schweighöfer, Vorstandschef Maag und der Geschäftsmann Marco Beckmann.

Filmproduzent Maag behauptet, er habe mit Pantaflix eine Plattform etabliert, die gerade das globale Geschäft mit Filmen auf Abruf auf den Kopf stelle. Wie viele Nutzer jemals ein Video über Pantaflix ausgeliehen haben, will das Unternehmen jedoch nicht verraten. Wettbewerber veröffentlichten diese Zahlen auch nicht, sagt ein Sprecher. Das ist aber womöglich nicht der einzige Grund für die Zurückhaltung.

Ein renommierter Datendienst, der nicht genannt werden will, befragt Filmfans dazu, welche Videoportale ...

