Eine sehr schwache Woche liegt hinter Bitcoin, Ethereum und Co. Am Samstag können die Kryptos die Erholungstendenzen fortsetzen. Bitcoin kletterte in der Nacht auf 9500 US-Dollar. Der Weg zurück über die 10.000er Marke könnte jedoch noch Rückschläge mit sich bringen. Weiterlesen auf Bitcoin-Krypto.de

