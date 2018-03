Frage: Ich habe die Begriffe "alpha" und "beta" gesehen, die in den Finanznachrichten häufig verwendet werden. Was bedeuten die eigentlich?



Nun, diese Begriffe beziehen sich auf zwei wichtige Anlagekonzepte.



Einfach gesagt, bedeutet "alpha", wie gut sich eine Anlage im Verhältnis zu einem bestimmten Referenzindex entwickelt hat. Alpha gibt Auskunft darüber, ob die Anlageperformance über- (positives Alpha) oder unterdurchschnittlich (negatives Alpha) war.



Investiert man zum Beispiel in einen Small-Cap-Fonds, der in einem bestimmten Jahr 15 % abwirft, während der Russell-2000-Index 10 % zur selben Zeit abwirft, hätte ersterer Fonds ein positives Alpha für das Jahr erreicht.



Andererseits gibt "beta" Auskunft über die Volatilität einer ...

