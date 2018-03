Louis Rosenberg baut nicht einfach nur künstliche Intelligenz. Er hat eine Art Verstärker für die menschliche Intelligenz gebaut - und sich dabei von der Natur inspirieren lassen.

Das Gehirn einer Biene ist nicht größer als ein Sandkorn. Und trotzdem schafft sie außergewöhnliche Sachen. Jedes Jahr zum Beispiel finden Bienen den perfekten Platz für ihre Honigwaben. Einen Ort, der gut belüftet ist - und trotzdem geschützt in kalten Nächten. Einen Ort, der nicht weit weg von einer Wasserstelle liegt - aber dennoch nah an Pflanzen, um den Blütenstaub zu sammeln.

Ein Manager, der ähnlich hohe Ansprüche an den Standort einer neuen Fabrik stellt, würde daran scheitern. Davon ist Louis Rosenberg überzeugt. Aber er arbeitet daran, auch Manager mit solch einer Superintelligenz auszustatten: 2014 hat er das Unternehmen Unanimous AI gegründet, das mit Technik die Wunder der Natur imitiert. Und nun ist der 48-Jährige, der einst, Anfang der Neunzigerjahre in Stanford als einer der ersten Virtual-Reality-Tools baute, zum Techfestival SXSW nach Texas gekommen, um in der Debatte um künstliche Intelligenz mitzumischen.

Der Mensch verfügt über 100 Milliarden Neuronen, die Signale austauschen können, so rechnet Rosenberg vor. Eine Biene aber mit ihrem sandkorngroßen Hirn habe deutlich weniger Neuronen - und damit, zumindest allein, auch deutlich weniger Rechenpower. "Deshalb zieht sie ihre Intelligenz nicht aus der Verknüpfung der Neuronen, sondern daraus, dass sie im Schwarm die einzelnen Gehirne miteinander verbindet." Auf der Suche nach dem perfekten Platz für ihre Waben schicken Bienen einzelne Späher über eine Fläche von 30 Quadratmeilen. Diese scannen die Umgebung. Dann ...

