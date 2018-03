Bremen (ots) - Mit Luca Plogmann, der heute seinen 18. Geburtstag feiert, unterschreibt ein weiteres Talent seinen ersten Profi-Vertrag beim SV Werder Bremen. Das bestätigte Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball, am Samstagmittag.



"Luca Plogmann gehört deutschlandweit zu den besten Torhütern seines Jahrgangs. Durch die regelmäßige Teilnahme am Mannschaftstraining der Bundesliga-Mannschaft konnte er sich bereits in den letzten Monaten an den Herrenbereich gewöhnen und sich weiterentwickeln. Wir sind von seinem Potential überzeugt und trauen ihm den Sprung in die Bundesliga zu", sagt Frank Baumann.



Dies unterstreicht auch Thomas Wolter, sportlicher Leiter vom WERDER Leistungszentrum: "Die Entwicklung von Luca Plogmann in den letzten Jahren beobachten wir mit großer Freude. Er war in all seinen Mannschaften ein stetiger Rückhalt und verfügt zudem über hervorragende fußballerische Fähigkeiten."



Der gebürtige Bremer blickt mit Vorfreude auf die kommende Zeit. "Ich freue mich sehr beim SV Werder meinen ersten Profi-Vertrag erhalten zu haben. Der Vertrag zeigt das Vertrauen, das der Verein in mich und meine bisherigen Leistungen hat. Jetzt gilt es weiter hart zu arbeiten, um immer näher an mein Ziel Bundesliga heranzukommen", so Plogmann.



Luca Plogmann spielt seit 2006 für den SV Werder Bremen. Der 18-Jährige durchlief seitdem alle Jugendmannschaften der Grün-Weißen. Beim Testspiel letzten Herbst in Osnabrück stand er erstmals im Tor der Bundesliga-Mannschaft. In der laufenden Saison kommt der Schlussmann auf 19 Einsätze in der A-Junioren-Bundesliga für Werders U 19. Im letzten Jahr nahm er außerdem mit der deutschen U 17-Junioren-Nationalmannschaft an der U 17-Weltmeisterschaft in Indien teil und stand in allen Partien im Tor.



