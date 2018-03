Die Debatte um Strafzölle, Freihandel und einen offenen Handelskrieg beherrscht auch die Stimmung an der Börse. Der DAX machte am Freitag im Tagesverlauf einiges gut, tendierte aber gegen Abend mit 12.346 Zählern fast genau so wie zum Börsenstart. Gewinner des Tages war die Henkel-Aktie mit zwischenzeitlich 1,26 Prozent im Plus. Herbe Verluste erleidete der Kurs der Lufthansa: Ein Minus von 5,1 Prozent.

Die Lufthansa legte ihre Verkehrszahlen für Februar vor. Stagnierende Preise belasten ... (Tim Ackermann)

