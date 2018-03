In der kanadischen Kleinstadt Smith Falls wurde lange Schokolade produziert. Dann schloss der Hersteller das Werk. Nun wird dort Hanf angebaut.

Auf langen Tischen stehen in dem Gewächshaus hunderte Pflanztöpfe. Ein tropisches Paradies, hell ausgeleuchtet, in dem die Pflanzen hervorragend gedeihen. Fast sieht es aus wie eine gewöhnliche Gärtnerei. Wären da nicht einige Besonderheiten.

Die Frauen und Männer, die in dem Gewächshaus arbeiten und Blätter von den etwa einen Meter hohen Pflanzen abreißen und in Plastiksäcke werfen, tragen Haarnetze und Handschuhe, einige auch Mundschutz. Wer das Gewächshaus betreten möchte, muss einen Overall als Schutzanzug anziehen. Eine Chipkarte mit Sicherheitscode ist der Türöffner. Denn hier wächst ein kostbares, sensibles Gut: Cannabis, das für den medizinischen Einsatz vorgesehene Marihuana.

Das Gewächshaus gehört dem Unternehmen Tweed Inc., einem der großen kanadischen Produzenten von Hanfblüten. Hier in Smith Falls, einem etwa 9.000 Einwohner zählenden Städtchen vor den Toren der kanadischen Hauptstadt Ottawa, haben Tweed und sein Mutterunternehmen Canopy Growth Corporation ihren Sitz.

Die Cannabisindustrie in Kanada vor einer Zeitenwende: Ab Sommer wird in Kanada auch der Konsum von Cannabis als Freizeitdroge, das so genannte "recreational marihuana" legalisiert. Kanadas Cannabisproduzenten bereiten sich auf den wesentlich größeren Markt vor. Immer mehr Unternehmen erhalten staatliche Lizenzen für den Anbau.

Auch Canopy und Tweed expandieren. In rund 30 Hallen wachsen auf rund 17.000 Quadratmetern Fläche Tausende Cannabispflanzen. Bald soll die Anbaufläche allein in Smith Falls doppelt so groß sein. Insgesamt hat das Holdingunternehmen Canopy mit seinen mehr als ein Dutzend Tochterunternehmen bereits rund 100.000 Quadratmeter lizenzierte Anbaufläche, das entspricht mehr als 14 Fußballfeldern.

"Mit den bereits bereits begonnenen und geplanten Erweiterungen streben wir an, in einigen Jahren etwa 5,6 Millionen Quadratfuß Anbaufläche zu haben", sagt Canopy-Sprecher Jordan Sinclair - also rund 560.000 Quadratmeter.

Ableger von kräftigen Mutterpflanzen, die im "Motherroom" gehalten werden, sorgen dafür, dass ständig Tausende Pflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien zur Verfügung stehen. Ihre Ableger kommen dann in den "Klonraum", wo sie unter Plastikhauben herangezogen werden.

In vier Vegetationsräume können sie danach heranreifen. Blättern werden entfernt, so dass die Pflanzen kräftige Blüten entwickeln können. Sie werden "getrimmt", wie die Mitarbeiter sagen. Erst wenn sie groß genug sind, können sie in den "flowering rooms" ihre Blüten bilden.

Schwüle Hitze schlägt dem Besucher im Vegetationsraum entgegen. "Die Pflanzen brauchen für optimales Wachstum hohe Temperaturen und das richtige Maß an Luftfeuchtigkeit", erläutert Caitlin O'Hara, die durch die Hallen führt. Selbst der leichte und dünne weiße Overall scheint schweißtreibend zu wirken.

"Ich wechselte zu Cannabis und es half mir sehr"

Die Tweed-Mitarbeiter in ihren einheitlichen blauen T-Shirts oder weißen Kitteln sind dieses tropische Klima gewöhnt. Konzentriert betrachten sie die einzelnen Pflanzen, entfernen, wo nötig, Blätter. Lieder des Musicals "König der Löwen" erfüllen die Halle. Die Arbeitsatmosphäre wirkt sehr entspannt.

"Ich liebe meinen Job", sagt Taylor Chattaway. Seit eineinhalb Jahren arbeitet er für Tweed. Mit seinen Teamkolleginnen und -kollegen sorgt er dafür, dass die Cannabispflanzen gut wachsen. Er ist vom medizinischen Nutzen von Cannabis überzeugt. "Ich glaube, dass Cannabis existiert, um Menschen zu helfen", sagt er.

Angebaut werden die beiden Gattungen Cannabis Sativa und Cannabis Indica sowie einige ...

