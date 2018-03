Ein Rundgang durch die Läden New Yorks, die nicht viel auf Marketing geben. Sie tun alles, um keine Aufmerksamkeit zu erregen.

Eine Telefonkabine in einem Würstchenladen? Dahinter steckt doch was, denkt sich der aufmerksame Besucher vom Crif Dogs im East Village. In der Tat: Wer sich ans rote Telefon klemmt und die Eins wählt, dem öffnet sich prompt eine Tür zu einer Cocktailbar. Eine junge Frau nimmt Reservierungen an, Wartezeiten von mehreren Stunden sind am Wochenende nichts Ungewöhnliches.

Der Name der Bar "PDT" ist ein Hohn. Die Abkürzung steht für "Please Don't Tell". Aber an die Weisung "Bitte nicht weitersagen" hält sich kein Mensch. Im Internet kann jeder die Anweisungen zur Geheimbar nachlesen. Und wer sich ein heißes Würstchen holt und sich an einen der Tische setzt, der weiß bald Bescheid.

Geheim! Es ist ein Verstoß gegen das Grundgesetz der Werbung, möglichst vielen seine Dienste anzupreisen. Statt mit Neonzeichen seinen Namen kundzutun, verstecken sich zahlreiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...