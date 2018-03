von Redaktion Euro am Sonntag Das Klima an den Börsen wird rauer. Durch steigende Zinsen verliert ein wichtiger Motor der Aktienmarktrally an Kraft. Für deutsche Exportfirmen kommt ein zweiter Belastungsfaktor hinzu: Durch den deutlichen Anstieg des Euro schrumpfen Einnahmen, die in Dollar und vielen anderen fremden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...