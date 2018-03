Liebe Leser,

Kooperationen zwischen Autoproduzenten und Blockchain-Unternehmen häufen sich. Volkswagen ging eine Partnerschaft mit dem Berliner Startup IOTA ein. In der letzten Woche wurde bekannt gegeben, dass BMW mit VEChain, einer Initial-Coin-Offering-Plattform für Produkte und Informationen, kooperieren wird. Das Londoner Blockchain-Startup Circulor will nach einem Bericht von Reuters mit BMW an einem Pilotprojekt für die Rückverfolgung von Kobalt zusammenarbeiten.

Die Hälfte ... (Tim Ackermann)

