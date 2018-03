Steve Bannon sagte den Mitgliedern der rechtsextremen Front National, sie sollen die Bezeichnung "Rassist" als Ehrenabzeichen tragen.

Steve Bannon, früherer Berater von US-Präsident Donald Trump, hat Anhängern der rechtsextremen französischen Front National (FN) unter Jubel künftige Wahlsiege vorhergesagt. "Sie sind Teil einer weltweiten Bewegung", sagte der ultrarechte Bannon am Samstag vor Hunderten FN-Anhängern im nordfranzösischen Lille. "Die Geschichte ist auf unserer Seite und wird uns von Sieg zu Sieg führen."

Das bewiesen auch die Wahlerfolge von Rechtspopulisten in Italien, Polen und Ungarn, betonte Trumps früherer Chefstratege. An die Mitglieder der Partei gerichtet, sagte Bannon: "Lasst euch Rassisten nennen, lasst euch Xenophoben nennen, lasst euch Nativisten nennen. Tragt es als ein Ehrenabzeichen. Denn jeden Tag werden wir stärker und sie werden schwächer." Er fügte hinzu: "Ihr seid Teil einer weltweiten Bewegung, die größer ist als Frankreich, größer als Italien, größer als Ungarn, größer als all das."

Bannon war ...

