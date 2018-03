Die von Frankreich betriebene, neue EU-Regulierung zu ausländischen Arbeitsmärkten ist eine politische Finte, die allen Arbeitnehmern in der EU schaden könnte.

Die EU schickt sich an, die so genannte "Entsenderichtlinie" zu verschärfen: Arbeitnehmer, die eine Firma in ein anderes Land zur Abwicklung eines Auftrags entsendet, müssen künftig gleich entlohnt werden wie ihre Kollegen des Gastgeberlands. Bisher ist nur die Berücksichtigung des Mindestlohns vorgeschrieben. Eine grundsätzliche Einigung zwischen Kommission, Parlament und Rat der EU-Mitgliedstaaten gibt es schon. Jetzt folgt noch ein komplizierter Prozess in den Staaten und auf EU-Ebene. Erreichen will man, dass die ausländischen Arbeiter nicht den inländischen durch "Lohn-Dumping" Arbeitsplätze wegnehmen. In der Praxis ist allerdings das Gegenteil der Fall: Die Aktion, die bei oberflächlicher Betrachtung logisch und fair klingt, wird Arbeitsplätze vernichten, und zwar in den aufnehmenden wie den entsendenden Ländern. Vorweg ...

