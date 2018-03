Ich bin nun fast 20 Jahre mit Leib und Seele Börsen- und Finanzjournalist. Es ist eine spannende Arbeit. Denn es sind sehr oft die menschlichen Emotionen wie Sorgen und Ängste, die an den Börsen die Kurse bestimmen. Entsprechend bin in den vielen Jahren oft an die für meine Arbeit wichtigen Finanzplätze gekommen und habe tolle und überraschende Dinge - etwa in New York, London, Frankfurt und auch in Wien erleben dürfen. Vor allem an Wien habe ich in diesen vielen Berufsjahren mein Herz verloren. Ein Trip in die schöne Hauptstadt Österreichs heißt für mich jedes Mal Kaffeehaus, Wiener Schnitzel, Prater und Sissi (letzteres vielleicht nicht so oft..). Ich könnte die Liste noch endlos weiterführen. Wien ist einfach eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...