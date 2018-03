Was Wikipedia zum 11. März hat 1671: Die Dänische Westindien-Kompanie wird gegründet. Sie wickelt den Fernhandel mit der Goldküste und Dänisch-Westindien ab. 1702: Die erste englischsprachige Tageszeitung The Daily Courant erscheint in London. 1751: John Hill verfasst die weltweit erste Kolumne in der Zeitung London Adviser and Literary Gazette unter seinem Pseudonym The Inspector. 1885: In Österreich-Ungarn werden gesetzliche Arbeitsregelungen erlassen. Die maximale Arbeitszeit wird auf elf Stunden festgelegt. Verboten sind Nachtarbeit für Frauen und Jugendliche sowie Kinderarbeit. 1896: Die Schriftgießerei von Hermann Berthold wird in die H. Berthold AG umgewandelt. 1947: Wallace W. Robinson erhält ein US-Patent auf...

