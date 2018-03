Der Energiekonzern Eon will die RWE-Tochter Innogy kaufen. Beide Konzerne hätten eine grundlegende Einigung erzielt, wonach RWE den gesamten Anteil an Innogy in Höhe von 76,8 Prozent an Eon verkaufen soll, teilten die Unternehmen am Sonntag mit.

Bindende Verträge seien aber noch nicht abgeschlossen. Der Erwerb würde "im Rahmen eines weitreichenden Tauschs von Geschäftsaktivitäten und Beteiligungen erfolgen". Außerdem würde die Transaktion eine Barzahlung von RWE an Eon in Höhe von 1,5 Milliarden Euro vorsehen. Vor Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung bedürfe es noch der Zustimmung der entsprechenden Gremien, so die Unternehmen weiter.