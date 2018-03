Die Salzgitter AG Aktie scheint sich offenbar aktuell von den Strafzöllen auf Stahlimporte der USA stark beeindruckt. Die Aktie steht am Freitag massiv unter Druck!Blickt man jedoch auf das letzte Jahr, sieht man, dass es in den letzten 360 Tagen für die Aktionäre und Investoren des Stahlkonzern sehr gut lief. Der Wert der Aktie legte um knapp 9 Euro zu. Ende Januar kam nur leider ein Knick in den Verlauf der Aktie. Denn seitdem befindet sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...