Die Deutsche Post AG Aktie befindet sich aktuell in einem Auf und Ab, hält aber weiter an ihrem Aufwärtstrend fest. Dieser begann Anfang Februar und könnte in der neuen Woche endlich so richtig ausbrechen.Mit Blick auf das letze Jahr legte die Aktie der Deutschen Post AG satte sechs Euro zu. Mit einem kleinen Knick Anfang März gewann die Aktie auch in den letzten 30 Tagen knapp 0,70 Euro zu. In den letzten fünf Handelstagen war es ein Wechselbad ...

