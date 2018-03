In der letzten Handelswoche haben sich DAX, TecDAX und MDAX von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Auch im Dow Jones ging es bergauf und der Nasdaq 100 hat sogar ein neues Allzeithoch markiert. Die US-Börsen sind außer Rand und Band und feiern jetzt sogar absurderweise sogar schon Strafzölle. Der Wochengewinner war eindeutig der TecDAX, der sich recht nah an sein Allzeithoch begeben hat. Der DAX hatte in der Vorwoche wieder einmal die 12.000-Punkte-Marke ...

